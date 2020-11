Die Polizei Trier sucht nach einem 13-jährigen Jungen aus Taben-Rodt (Kreis Trier-Saarburg). Steven Panusch gilt demnach seit Sonntagnachmittag als vermisst. Der Junge lebt laut Polizei in einem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Taben-Rodt. Während eines Ausflugs im Wald bei Saarhölzbach habe er seine Gruppe verlassen. Der Junge war zuvor schon häufiger weggelaufen, zuletzt Mitte Oktober. Steven Panusch ist etwa 1,50 Meter groß, 60-65 kg schwer und hat blonde Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Regenhose, einer schwarzen Jacke, einem weißen Pullover und schwarzen Nike-Schuhen. Der Junge dürfte sich laut Polizei vermutlich in Saarbrücken-Burbach aufhalten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier: 0651/9779-2290.