Junge Afghanin über die Lage in Afghanistan

So wollte die Afghanin Angelina (Name geändert) ihr Heimatland niemals sehen. Seit die US- und NATO-Truppen aus Afghanistan abgezogen worden sind, herrschen dort die Taliban.

Kapitel auswählen Lage in Afghanistan (00:00 min) Rechte der Frauen eingeschränkt (00:30 min) Minderheiten sind bedroht (01:16 min) Jeder kann helfen (01:44 min)