Wißmannsdorf: Bürokratie erschwert Wiederaufbau

Die Prüm hat im Juli in Wißmannsdorf Brückenteile mitgerissen und Häuser überschwemmt. Jetzt läuft der Wiederaufbau an. Aber Bürgermeister Rudolf Winter fehlt etwas Entscheidendes: Unterstützung in den Wirren der Bürokratie.

Die Flutkatastrophe Mitte Juli haben die Menschen in Wißmannsdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm noch gut in Erinnerung: Das Wasser stieg in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli so hoch, dass eine Straße neben der Prüm nebst Geländer fast komplett weggerissen wurde.

Hürden beim Wiederaufbau nach der Flut

29 Familien und ihre Häuser wurden vom Hochwasser geschädigt, sagt Bürgermeister Rudolf Winter. Durch Lüftungsschlitze drang Wasser in die kürzlich renovierte Kita ein, in der jetzt erst einmal keine Kinder mehr unterkommen können.

Vom Sportplatz neben der Prüm hätten die Dorfbewohner nach dem Hochwasser in Eigenregie mit Traktoren mehrere Tonnen Geröll weggeschafft. Nun geht es an den Wiederaufbau, aber da gibt es Hürden, sagt Winter.

Viele Fragen nach dem Hochwasser offen

Um nach den Zerstörungen wieder aufbauen zu können, müssten nun einige Entscheidungen getroffen werden, so der Bürgermeister. Wenn zum Beispiel eine Heizung zerstört wurde, soll mit dem Geld aus dem Wiederaufbaufonds in erster Linie der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden.

"Aber man macht sich natürlich Gedanken: Was kann ich verbessern?", sagt Winter. Auch beim Wiederaufbau der Straßen hat er Fragen: "Muss ich da selbst ein Ingenieurbüro beauftragen? Wie viele Angebote muss ich dann einholen?"

Auch das Totholz und anderes Geröll, das überall noch herumliegt, müsse fortgeschafft werden, bevor es beim nächsten Hochwasser Probleme mache. In Wißmannsdorf sei noch niemand Offizielles vorbeigekommen, um über so etwas zu sprechen.

Die Straße neben der Brücke über die Prüm in Wißmannsdorf wurde zusammen mit dem Geländer fast komplett fortgespült. SWR Anna-Carina Blessmann

"Es könnte schneller und unkomplizierter gehen."

Das Problem sei, dass es die Verwaltungsvorschriften für die Auszahlung des Geldes aus dem Wiederaufbaufonds erst seit Kurzem gebe. Daher sei in den Verwaltungen noch niemand dafür geschult.

Es geht Winter nicht darum, dass es ganz ohne Bürokratie ablaufen soll: "Es geht hier um Steuergelder, das muss schon richtig gemacht werden." Aber schneller und unkomplizierter könnte es gehen, findet er.

Nach dem Hochwasser kommt die Antragsflut

Für jedes Problem im Ort müsse derzeit ein eigener Antrag gestellt werden, ärgert sich der Bürgermeister. Und für jedes Problem gebe es auch einen eigenen Ansprechpartner und da sei es schwierig, sich zurechtzufinden.

"Man steht alleine da. Das ist unser größtes Problem."

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier listet zwar umfangreich allgemeine Informationen zum Antragsverfahren auf und nennt zahlreiche Ansprechpartnerinnen und -partner auf ihrer Internetseite. Aber bei dem komplexen Thema des Wiederaufbaus hofft Bürgermeister Winter auf "mehr Unterstützung in einer Hand, die individuell auf die Probleme in Wißmannsdorf eingeht." So, wie es ein Versicherungsvertreter täte.

Auch die Fragen der Privatleute im Ort landen alle bei ihm als Ortsbürgermeister. Er ist aber wie viele in den kleineren Gemeinden der Region ehrenamtlich tätig und muss sich daher in seiner Freizeit nach der Arbeit darum kümmern. Das sei zeitlich kaum zu schaffen.

Jetzt fließt die Prüm wieder ruhig. Beim Hochwasser im Juli überschwemmte sie den kompletten Sportplatz und hinterließ Tonnen von Geröll. SWR Anna-Carina Blessmann

Wunsch nach gleichen Angeboten wie an der Ahr

Rudolf Winter würde sich wünschen, dass es auch in der Eifel Versammlungen für die Einwohner wie im Ahrtal oder auch Infoveranstaltungen für die Bürgermeister der Kommunen gibt mit Infos dazu, wie es hier weiterläuft.

"Wir werden Jahre für den Wiederaufbau brauchen. Ganz sicher."

Die ADD in Trier sagt dazu auf SWR-Anfrage, im Unterschied zum Ahrtal seien die kommunalen Verwaltungen im Eifelkreis Bitburg-Prüm intakt und die Kommunen könnten sich daher an die Verbandsgemeindeverwaltungen wenden.

Man sei sich bewusst, dass der Wiederaufbau für die Kommunen eine erhebliche zusätzliche Herausforderung darstellt. Deshalb stehe die Landesregierung mit dem Bund in Kontakt, der personelle Unterstützung angeboten habe.