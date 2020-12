In Dockweiler in der Vulkaneifel entsteht ein neues Zentrum für Jugendarbeit. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind dort ab Januar Angebote für Kinder und Jugendliche geplant, die auch unter Corona-Bedingungen stattfinden können. Notwendig sei das neue Zentrum, da die im Landkreis vorhandenen Jugendräume zu klein seien. Unter Corona-Bedingungen könnten sich dort meist nicht mehr als drei Leute treffen. Kreisjugendpfleger Kevin Fölling sagte, man wisse, wie sehr Kinder und Jugendliche unter Corona leiden und wolle ihnen daher auch in der Pandemie Freiräume anbieten. Das Kreisjugendamt hat den Angaben zufolge für das Zentrum drei Gewerbehallen in Dockweiler mit mehr als 500 Quadratmetern Fläche angemietet. Dort soll es ab Januar unter anderem Sport-, Kultur- und Heimwerker-Angebote für alle Altersgruppen geben.