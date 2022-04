Jugendliche lösen Polizeieinsatz in Innenstadt aus

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend in der Trierer Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, lief zunächst ein Junge mit einer Sturmhaube in Richtung Fußgängerzone. Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei. Sie sollen außerdem gesehen haben, dass der Jugendliche mit einem verdächtigen Gegenstand - vermutlich einer Pistole - herumlief. Die Polizisten fahndeten nach dem Jungen. Gegen 22:30 Uhr fanden die Beamten den Verdächtigen an der Treveris-Passage. Dort stand er mit einem weiteren Jugendlichen. Die Polizei überwältige und fesselte die beiden. Sie stellten die Sturmhaube sowie eine Spielzeugpistole und eine sogenannte Kettenpeitsche sicher. Was sie damit vorhatten, ist unklar.