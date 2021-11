16-Jähriger macht unerlaubte Spritztour mit Auto

per Mail teilen

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag mit dem Auto seines Vaters eine unerlaubte Spritztour in der Eifel unternommen. Nach Polizeiangaben hatte sich zuvor der Vater des Jungen gemeldet und gesagt, dass er sein Auto und seinen Sohn vermisse. Dieser habe ihm zudem per Telefon mitgeteilt, dass er einen Unfall gebaut habe. Der 16-Jährige konnte samt gleichaltrigem Beifahrer im Eifelort Bollendorf gestoppt werden. Es habe sich herausgestellt, dass er mit dem Auto einen Bordstein gerammt hatte, woraufhin der Reifen beschädigt worden war. Nach kurzer Weiterfahrt sei das Auto dann liegen geblieben. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.