Die Polizei hat am Mittag in Bitburg nach größerer Fahndung einen 17-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen. Laut Polizei wird gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls ermittelt, weil er bei der Tat ein Messer dabei hatte. Der 17-Jährige war in einem Supermarkt erwischt worden und hatte laut Polizei um sich geschlagen. Dabei sei eine Mitarbeiterin gestürzt und habe sich leicht verletzt.