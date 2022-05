Am Mittwochnachmittag hat die Polizei im Trierer Stadtteil Ehrang einen Jugendlichen vorübergehend festgenommen, der in einem Linienbus einen anderen Jugendlichen bedroht haben soll. Nach Polizeiangaben habe der Jugendliche in dem voll besetzten Bus geäußert, den anderen abzustechen. Bei seiner Festnahme gab der Junge an, er habe nur gescherzt. Ein Messer wurde nicht gefunden. Die Polizei übergab den Schüler seiner Mutter. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Bedrohung.