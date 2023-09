Jugendliche haben laut Polizei Zigaretten in einem Supermarkt in Daun gestohlen. Einer von ihnen hatte ein Messer dabei. Obwohl er es nicht benutzte, könnte das nun Folgen haben.

Am Montagabend gingen die beiden Jugendlichen in einen Dauner Supermarkt. Der eine 15, der andere 16 Jahre alt. Es war gegen 19.30 Uhr. Ob sie zuvor einen Plan gefasst hatten, teilte die Polizei Daun nicht weiter mit. Nur, dass die beiden sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten.

Bei der Durchsuchung wurde ein Messer gefunden

Einer habe auf den Ausgabeschalter gedrückt. Der zweite habe die herausfallende Zigarettenschachtel schnell eingesteckt. Also ein normaler Ladendiebstahl auf den ersten Blick und nicht weiter der Rede wert. Doch die beiden wurden gefasst und als die Polizei beide durchsuchte, wurde ein Messer gefunden.

Dabei habe es sich nicht einmal um ein Springmesser oder etwas Vergleichbares gehandelt, teilte die Polizei Daun auf Nachfrage des SWR mit. Es sei keine verbotene Waffe gewesen, sondern im Grunde ein normales Taschenmesser. Außerdem hätten die Jugendlichen es nicht bei der Tat eingesetzt.

Nicht benutzt und trotzdem strafverschärfend

Trotzdem sei das Messer in dem Fall relevant, so die Polizei. Denn nur dadurch, dass einer der mutmaßlichen Täter es dabei hatte, kann aus dem normalen Ladendiebstahl ein sogenannter "Diebstahl mit Waffen" werden, was sich strafverschärfend auswirken kann, so die Polizei. Hätten sie es eingesetzt, wäre es möglicherweise sogar Raub gewesen. Bei den Jugendlichen wurden außerdem geringe Mengen Drogen gefunden. Laut Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.