Drei Jugendliche haben gestern Abend in der Trierer Innenstadt Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben wurde ein Fahrzeug zerkratzt, an einem anderen das Nummernschild abgerissen. Nach einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die drei 15-Jährigen ermittelt werden. Einer von ihnen war als vermisst gemeldet und wurde zurück in seine Wohngruppe gebracht. Die Ermittlungen dauern an.