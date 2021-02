Zwei Jugendliche haben in Wincheringen einen Fahrdienstleiter der Bahn bedroht. Wie die Polizei mitteilte, störte der Mann die beiden am Sonntagnachmittag, als sie zuerst gegen einen Fahrkartenaustomaten urinierten und dann das Absperrgitter auf die Gleise überstiegen. Als er die beiden 17jährigen ansprach, drohten sie ihm mit Gewalt. Der Fahrdienstleiter schloss sich im Betriebsraum ein. Die Jugendlichen traten so gegen die Tür, dass die Scheibe zu Bruch ging. Beamte der Bundespolizei stellten die Jugendlichen, die in einer sozialen Einrichtung leben. Sie bekamen einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände und kamen dann wieder auf freien Fuß.