Das Fanprojekt Trier soll unter einem neuen Träger weitergeführt werden. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Trier stimmte gestern Abend zu , dass zunächst die Stadt Trier bis Ende Juni das Projekt mit bis zu 45.000 Euro zwischenfinanziert.

Als neuer Träger wurde der Internationale Bund IB Südwest (gGmbH) ausgewählt. Der Träger soll ab Juli mit Mitteln des Deutschen Fußballbunds und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert werden. Das Fanprojekt setzt sich für Toleranz, Offenheit und Vielfalt ein und gegen Gewalt in der Fanszene. Es organisiert zum Beispiel Lesungen und Bildungsfahrten. Das Fanprojekt gibt es seit mehr als zehn Jahren. Der vorherige Träger, der Trierer Jugend- und Kulturverein Exhaus war in finanzielle Not geraten. 2018 hatte er Insolvenz angemeldet und sich im vergangenen Jahr aufgelöst.