Die Jugendherberge Trier nimmt Geflüchtete auf. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier ADD mitteilte, werden bis zum 4. Januar zunächst 50 Geflüchtete in die Jugendherberge einziehen.

Es sind Familien und alleinstehende Frauen, die schon länger in der Aufnahmestelle für Asylbegehrende in Trier untergebracht waren. Wegen der Coronapandemie könnte in der Aufnahmeeinrichtung nicht der nötige Abstand eingehalten werden, so die ADD. Dort leben derzeit 500 Menschen. Sollte es kurzfristig Bedarf geben, könnte die Jugendherberge bis zu 100 Menschen aufnehmen. Die ADD und der Jugendherbergsverband Rheinland-Pfalz haben das vereinbart. Sozial- und Wachdienst der Afa werden auch in der Jugendherberge eingesetzt, so dass die Asylsuchenden betreut werden. Die Jugendherbergen sind wegen der Coronapandemie geschlossen und dürfen keine touristischen Gäste aufnehmen.