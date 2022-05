So hat sich die Jugendherberge Gerolstein auf den Neustart vorbereitet

Nach gut sechs Monaten Zwangspause geht es am Mittwoch wieder los. In der Jugendherberge Gerolstein freut man sich auf die Gäste. Und will ihnen einen tollen Aufenthalt bieten.

Wenn die Jugendherberge Gerolstein am Mittwoch nach über einem halben Jahr wieder öffnen darf, dann ist alles vorbereitet: Am Eingang gibt es eine Corona-Teststelle für diejenigen Gäste, die noch nicht geimpft sind und ohne Zertifikat eines Schnelltests ankommen. Auch wer länger als zwei Tage bleibt, muss sich hier noch einmal testen lassen, sagt Susanne Habermann-Roumen, Assistentin der Betriebsleitung in der Jugendherberge Gerolstein. In den Speiseräumen haben die Tische genügend Abstand, sodass 20 Familien hier gleichzeitig essen können. Das Haus dürfe voll belegt werden. Sollten also mehr Gäste kommen, dann sollen die Mahlzeiten in Etappen eingenommen werden. Buchungen über Buchungen Und die Gäste wollen offenbar kommen. Habermann-Roumen hat schon jede Menge Anfragen erhalten. "Kaum gibt es auch nur eine kleine Aussicht auf Öffnungen, gibt es Buchungen über Buchungen. Es sieht also gut aus für unseren Start am Mittwoch." In letzter Zeit sehe sie 30 neue Anmeldungen über Nacht, wenn sie morgens den Computer hochfährt. Das seien vor allem Familien mit Kindern. "Die Familien haben schon darauf gelauert, wann sie endlich wieder in die Jugendherberge kommen können." Mehr als sechs Monate Zwangspause Die letzten Monate seit der Schließung im November waren hart, sagt Habermann-Roumen. Sie durften nur Geschäftsreisende beherbergen. "Ein Händchen voll kommt regelmäßig jede Woche, die haben wir hier versorgt." Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, sodass sie nur eine bestimmte Anzahl an Stunden im Haus arbeiten durften. Die Zeit haben sie genutzt, um alles auf Vordermann zu bringen. Die ganze Jugendherberge sei auf Hochglanz geputzt worden. Wasserhähne mussten regelmäßig aufgedreht und die Zimmer gelüftet werden, um die Hygienestandards einzuhalten. Der Hausmeister hat gestrichen und repariert. Außerdem wurden Zimmertüren ausgetauscht. An der Rezeption gab es auch immer etwas zu tun. "Es kamen immer auch Buchungsanfragen für die Zeit nach der Schließung. In der Hoffnung, dass wir bald wieder aufmachen." Ab jetzt WLAN überall In der vergangenen Woche gab es dann den Endspurt: Handwerker haben Kabel in der Decke verlegt, um das WLAN-Netz auszubauen. Freies Internet gab es bisher nur im Eingangsbereich. "Das WLAN wurde jetzt unter Hochdruck installiert, sodass wir unseren Gästen jetzt wirklich Internet in jedem Zimmer und jedem Seminarraum bieten können.", sagt Habermann-Roumen. Große Freude auf viele Gäste Das Personal kann im Juni und Juli aus der Kurzarbeit raus und wieder in Regelzeit arbeiten. Das würde auch gar nicht anders gehen bei dem Ansturm an Gästen, sagt Habermann-Roumen. "Wir freuen uns so sehr auf unsere Gäste und wollen uns bemühen, dass sie den schönsten Urlaub aller Zeiten haben." Für die nahe Zukunft hofft Habermann-Roumen, dass die Infektionszahlen unten bleiben und die Jugendherberge dauerhaft geöffnet bleiben darf. Und dass Tests nicht mehr nötig sind. Dann könnten Reisen in die Jugendherberge freier und spontaner werden. "Die Leute sollen sich freitags überlegen können: Wir fahren über das Wochenende in die Jugendherberge." Hoffnung auf Klassenfahrten im Herbst Außerdem gebe es die große Hoffnung, dass Klassenfahrten im Herbst wieder stattfinden dürfen. Es sei schon das zweite Jahr, in dem solche Ausflüge abgesagt werden mussten. "Die Kinder würden aber so gerne fahren. Und wir würden Lehrern und Kindern gerne einen schönen Aufenthalt bieten.", sagt Susanne Habermann-Roumen. Diese Jugendherbergen öffnen in der Region Trier In der Region Trier öffnen neben den Hotels am Mittwoch auch wieder die Jugendherbergen in Gerolstein, Hermeskeil, Manderscheid, Prüm und Trier. Das ist Teil der dritten Stufe des Corona-Perspektivplans des Landes. Wegen Modernisierung vorerst geschlossen bleiben allerdings die Jugendherbergen in Bollendorf, Daun, Saarburg und Traben-Trarbach. Auch die Jugendherberge Idar-Oberstein bleibt ganz geschlossen.