Jugendamt sucht Pflegeeltern

Das Jugendamt Trier sucht Pflegeeltern für Kinder. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden derzeit 120 Kinder in Pflegefamilien versorgt, weil sie vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihrer eigenen Familie leben können. Oft gebe es in der eigenen Familie Probleme wie Krankheit, Sucht oder Gewalt. Als Pflegeeltern können sich laut Stadtverwaltung Paare und Alleinstehende bewerben, die genügend Platz und Zeit sowie ein gesichertes Einkommen haben. Der Pflegekinderdienst der Stadt Trier bietet unverbindliche Beratungstermine an.