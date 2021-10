per Mail teilen

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht am Bahnhof Jünkerath mehrere Sachbeschädigungen begangen. Nach Mitteilung der Polizei wurden Fahrausweisautomaten im Display- und EC-Terminalbereich beschädigt. Außerdem wurden zwei Scheiben des Wartehäuschens am Bahnsteig 3 eingeworfen sowie Informationstafeln mit Graffiti besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.