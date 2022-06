70 Jahre Städtepartnerschaft mit Sarrebourg

Die Stadt Saarburg feiert am Samstag das 70jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem französischen Sarrebourg. Auf dem Cityparkplatz findet ein deutsch-französisches Partnerschafts- und Familienfest statt. An den Essens- und Getränkeständen gibt es Spezialitäten aus Deutschland und Frankreich. Um 11 Uhr ist ein Fahnen-Fallschirmsprung geplant. Drei Springer landen mit großen Fahnen auf dem Cityparkplatz. Außerdem wird ein deutsch-französisches Fahrradteam am Nachmittag in Saarburg erwartet.