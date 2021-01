per Mail teilen

Der Tabakkonzern JTI in Trier nimmt eine erweiterte und modernisierte Produktionshalle sowie eine neue Fertigungshalle in Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, sind gut 22 Millionen Euro investiert worden. Trotz erschwerter Bedingungen durch das Coronavirus starte die Produktion noch in diesem Monat. Der vor einem Jahr angekündigte Abbau von 130 Stellen sei um 20 reduziert worden und werde 2023 abgeschlossen sein.