1969 mauerten Joseph Beuys und seine Schüler bei einer Ausstellung den Eingang des Städtischen Museums zu und versuchten ein Loch in die Außenmauer des Denkmals zu schlagen.

Die Ausstellung von Beuys und seinen Schülern sorgte wochenlang für Diskussionen in der Kunstszene - nicht nur in Trier. Alles wirkte wie ein großes Happening um den umstrittenen Künstler.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der damaligen Ausstellung gehören heute zur Kunstprominenz: Imi Knoebel, Jörg Immendorf, Anatol, Blinky Palermo, Katharina Sieverding, Norbert Tadeusz, Sigmar Polke, Hans Rogalla, Rainer Ruthenbeck. Ihre Aktionen waren für die damalige Zeit spektakulär.

"Hier wird der Heilige Rock um 25 Exemplare erweitert"

Dieser Spruch stand auf einem großen Plakat an der Wand des Städtischen Museums in Trier. Darunter hatte Katharina Sieverding ihre Nähmaschine aufgestellt und stellte kleine Nachbildungen des Heiligen Rocks aus weißem Nesselstoff her.

"Vermauerung der Zugangstür"

Andere Künstler mauerten die Tür des Städtischen Museums zu und versuchten mit Hammer und Meißel ein Loch in die mittelalterliche Museumswand zu schlagen.

Online- Kunstaktion zum Geburtstag in Trier

Bernd Bleffert und Theo van der Poel führen am Mittwoch die Performance "Luftzug und Knochenarbeit" per Stream auf, in Erinnerung an Joseph Beuys. Weitere Veranstaltungen und Vorträge zu Joseph Beuys der Europäischen Kunstakademie Trier finden Sie unter www.kunsthalle-trier.de.