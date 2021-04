Jean Daligault ist am 4. Juni 1899 in Caen in der Normandie geboren. Er wurde Priester, war aber auch Künstler. Vor dem 2. Weltkrieg reiste er viel, um sich in aller Welt Kunstausstellungen anzusehen. Er war in Deutschland, Spanien, dem Libanon, Ägypten, auf Haiti, in Kanada und den USA.

Während der deutschen Besatzung war er Vikar in Villerville in der Normandie. Er wird Teil des Widerstands gegen die NS Besatzung. Am 31. August 1941 wurde er als sogenannter "Nacht und Nebel-Häftling" mit anderen Widerstandskämpfern festgenommen.

"Nacht und Nebel-Häftlinge" sollten nach den Plänen der Nazis über Nacht verschwinden, ohne dass ihre Familie oder sonst jemand irgendeine Spur finden.

Jean Daligault saß seitdem, wie es bei "Nacht und Nebel-Häftlingen" üblich war, in vielen Gefängnissen - Rouen, Paris, Fresnes, KZ Hinzert, Wittlich, Köln und Trier. Am 29. November 1943 wurde Daligault vom Volksgerichtshof Trier verurteilt. Am 18. August 1944 kam er nach München-Stadelheim, im März 1945 ins KZ Dachau, wo er kurz darauf ermordet wurde.