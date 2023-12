11,28 Meter: So hoch stand die Mosel im Dezember 1993 in Kesten. An das Jahrhunderthochwasser zu Weihnachten will Stephan Quappe-Steffen mit seiner Ausstellung erinnern.

Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz