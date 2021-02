Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel lädt Naturinteressierte zur Jahrestagung der Naturerlebnisbegleiter am Samstagvormittag ein. Da die Versammlung in diesem Jahr wegen der Coronapandemie online stattfindet, wird sie für ein breites Publikum geöffnet.

Experten informieren in Vorträgen über die Brutstellen von Uhus in den Felswänden entlang der Mosel. Dort brüten 30 bis 40 Paare. Außerdem geht es um Wasservögel und Schmetterlinge. Teilnehmer lernen eine neue Anwendung für Mobiltelefone zur Naturbeobachtung kennen. Das DLR Mosel stellt einen Workshop zu Artenvielfalt vor, der im Frühjahr oder Sommer auf den Versuchsflächen des Forschungsprojekts in Weinbausteillagen durchgeführt werden soll. Wer an der Jahrestagung teilnehmen will, muss sich vorher auf der Internetseite des DLR Mosel anmelden.