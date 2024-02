Viele Häuser wurden im Erdbebengebiet in der Türkei zerstört

per Mail teilen

Das Gebiet um die türkische Stadt Gaziantep war sehr stark vom Erdbeben Anfang Februar 2023 betroffen.

Der Trierer Bauunternehmer Emra Bayindir ist in der türkischen Stadt Gaziantep geboren, die vom Erdbeben Anfang Februar 2023 schwer getroffen wurde. Spontan organisierte er eine Hilfsaktion, brachte sechs LKW voller Sachspenden von Menschen aus der Region Trier in die Türkei. Ende März 2023 war er selbst vor Ort und die Situation der Menschen hat ihn sehr berührt. Leider hat sich seitdem für die Erdbebenofper nichts verbessert, sagt er. Viele sind noch immer obdachlos, leben in Containern, teils ohne warmes Wasser und ohne Strom.