Amokfahrt: So gedenkt Trier am Jahrestag der Opfer

per Mail teilen

Ein Jahr nach den Ereignissen vom 1. Dezember 2020 soll das Andenken an die Opfer im Mittelpunkt stehen. Um 13:46 Uhr läuten die Domglocken. Um diese Uhrzeit begann die Amokfahrt.

Es waren nur vier Minuten im Dezember vergangenen Jahres, die das Leben vieler Menschen in Trier für immer veränderten. Sechs Todesopfer sind zu beklagen, weil ein Amokfahrer aus bislang unbekannten Gründen vier Minuten lang mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone raste.

Gedenkgottesdienst für die Opfer der Amokfahrt in Trier Im Trierer Dom findet heute ab 13:45 ein Gedenkgottesdienst für die Opfer der Amokfahrt vor genau einem Jahr statt. Der SWR überträgt die Veranstaltung live im SWR Fernsehen, hier bei SWR Aktuell online und auf Facebook.

Viele Menschen wurden bei der Tat körperlich schwer verletzt. Und unzählige weitere erlitten schweren seelischen Schaden, sind zum Teil bis heute traumatisiert.

Glocken läuten vier Minuten lang

Um der Opfer zu gedenken, werden deshalb am 1. Dezember 2021 in Trier die Glocken vier Minuten läuten, und zwar ab 13:46 Uhr, als vor einem Jahr alles begann.

Die Triererinnen und Trierer können dann schweigend innehalten - überall oder an der Porta Nigra, wo kürzlich eine Gedenktafel installiert wurde.

Die Universität Trier wird um 13.46 Uhr auf dem Forum der Universität der bei der Amokfahrt getöteten Studentin gedenken.

Gedenkgottesdienst im Trierer Dom

Im Anschluss an die Gedenkminuten beginnt im Trierer Dom ein ökumenischer Gottesdienst. Die Plätze im Dom wurden vorrangig an Überlebende, Hinterbliebene sowie Vertreter der Feuerwehr, Rettungs- sowie Polizei- und Sondereinsatzkräfte vergeben.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird am Gottesdienst teilnehmen sowie Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der Stadtvorstand, der Opferbeauftragte des Landes, Mitglieder des Stadtrats und Seelsorgende.

Im Trierer Dom findet am Jahrestag der Amokfahrt ein Gedenkgottesdienst statt. SWR Andrea Meisberger

SWR berichtet in Fernsehen und Hörfunk

Außerdem stehen wegen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie keine sonstigen freien Plätze im Dom zur Verfügung. Der Gottesdienst wird aber vom SWR Fernsehen live ab 13:45 Uhr übertragen. Auch die Hörfunkprogramme SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR4 Rheinland-Pfalz werden berichten.

Geleitet wird der Gottesdienst vom Trierer Bischof Stephan Ackermann. Außerdem werden kirchliche Vertreter der Konfessionen teilnehmen, denen die Todesopfer angehörten: Erzpriester Georgios Basioudis für die griechisch-orthodoxe Kirche, Vizepräses Christoph Pistorius von der evangelischen Kirche und Apostel Clément Haeck von der neuapostolischen Kirche. Die Predigt wird Christoph Pistorius halten.

Trierer Weihnachtsmarkt beginnt am Mittwoch später

Der Trierer Weihnachtsmarkt auf dem Hauptmarkt und vor dem Dom wird wegen des Gedenkgottesdienstes am 1. Dezember und aus Rücksicht auf das Gedenken erst um 16:00 Uhr öffnen.

Requiem in der Konstantinbasilika

Am Abend des 1. Dezember 2021 findet in der Konstantinbasilika in Trier ein Requiem statt. Es wird vom Philharmonischen Orchester der Stadt Trier dem Domchor, dem Opernchor und Mitgliedern des Bachchores gestaltet.

Der Anmeldeschluss für das Konzert ist abgelaufen. Allerdings wird der Offene Kanal Trier das Konzert ab 20:00 Uhr live übertragen.

SWR-Filmreportage über die Amokfahrt von Trier

Im SWR Fernsehen wird am Abend des ersten Jahrestages die 45-minütige Reportage "Die Amokfahrt von Trier – Wie weiterleben nach dem Trauma?“ von SWR-Filmemacher Jürgen Schmidt zu sehen sein. Hier ein kurzer Auszug aus der Reportage:

Ab Mittwochnachmittag ist der vollständige Film auch bereits in der ARD Mediathek verfügbar und danach für zwölf Monate abrufbar.