Die Polizei Prüm ermittelt in einem Fall von Jagdwilderei im Jagdbezirk Büdesheim in der Eifel. Unbekannte hätten dort vergangene Woche in der Nähe der B410 unberechtigt ein Wildschwein geschossen. Der zuständige Berufsjäger habe das Anfang der Woche festgestellt. Die Polizei Prüm bittet um Hinweise zu Menschen oder Fahrzeugen, die dort auf Wald- und Wirtschaftswegen unterwegs waren.