Zwei bewaffnete Männer haben gestern Abend in Kinheim an der Mosel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Zeugen zuvor zwei Personen gemeldet, die mit Gewehren bewaffnet über den Kinheimer Wohnmobilstellplatz in Richtung Moselufer gehen würden. Kurz darauf meldeten weitere Zeugen mindestens zwei Schüsse von dort. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei den beiden Männern um Jäger handelte, die in ihrem Revier unterwegs waren. Es wurde niemand verletzt.