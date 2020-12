per Mail teilen

Auch im Polizeipräsidium Trier sollen im kommenden Jahr sogenannte IT Kriminalisten eingestellt werden. Wie das Innenministerium mitteilte, werden landesweit zum 1. Oktober 2021 insgesamt 20 solche Stellen geschaffen. Bereits Ende dieses Jahres beginne das Bewerbungsverfahren, das bis Ende April dauert. Gesucht werden Absolventen eines Informatikstudiums mit erster Berufserfahrung, die ein Jahr lang zu Kriminalbeamten qualifiziert werden. Sie sollen als Ermittler in Fällen von Cyberkriminalität eingesetzt werden und die Arbeit anderer IT Spezialisten bei der Polizei ergänzen.