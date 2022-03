Ehemalige IS-Frau aus Idar-Oberstein kehrt nach Deutschland zurück  

Eine Frau aus Idar-Oberstein, die zur Terrormiliz IS nach Syrien gereist war, ist auf dem Weg vom Nordosten Syriens zurück nach Deutschland.

Nach SWR-Informationen hatten kurdische Behörden sie und weitere ehemalige IS-Anhängerinnen sowie deren Kinder am Morgen Vertretern des Auswärtigen Amts übergeben.

Bei der Frau handelt es sich um Sahra B., eine deutsche Staatsbürgerin mit somalischen Wurzeln. Die heute 27-jährige war im September 2014 zusammen mit ihrer Schwester, ihrem Bruder und dessen Ehefrau zum IS gereist. Ihre Schwägerin Lisa R. war bereits im Januar 2020 zurück nach Deutschland gekommen und wurde vor einem Jahr zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Rückkehr mit sechsjähriger Tochter

Sahra B.`s Bruder verstarb im Kriegsgebiet. Ihre jüngere Schwester hält sich vermutlich noch in Nordostsyrien auf. Auf ihrer Rückreise begleitet wird Sahra B. von ihrer in Syrien geborenen sechsjährigen Tochter. In Deutschland muss sich Sahra B. nun einem Strafverfahren wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verantworten. Gegen sie soll ein Haftbefehl vorliegen.

Nach SWR-Informationen soll Sahra B. zunächst einen IS-Kämpfer aus Schweden geheiratet haben, der im Januar 2015 beim Kampf um die Stadt Kobane an der syrisch-türkischen Grenze getötet wurde. Danach heiratete sie dem Vernehmen nach einen weiteren Dschihadisten, der ebenfalls verstarb. Sie soll im Besitz eines Sturmgewehrs AK-47 gewesen sein. 2019 wurde sie von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen und war zuletzt in dem von der kurdischen Selbstverwaltung kontrollierten Camp “Roj” untergebracht - einem Lager für ehemalige IS-Angehörige im Nordosten Syriens.

Nach SWR-Informationen kehrt eine weitere, ursprünglich aus Rheinland-Pfalz stammende Frau, mit ihren zwei Kindern zurück. Die heute 36-Jährige war allerdings von ihrem späteren Wohnort in Nordrhein-Westfalen in das IS-Gebiet ausgereist. Gegen sie ermittelt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Bisher größte Rückholaktion

Den Informationen zufolge haben Vertreter des Auswärtigen Amts an diesem Mittwoch in der nordsyrischen Stadt Qamischli insgesamt 10 Frauen und 27 Kinder in Empfang genommen, um diese zurück nach Deutschland zu bringen. Es ist die bisher größte Rückholaktion ehemaliger IS-Anhängerinnen. Gegenüber dem SWR hatte das Amt vor einigen Wochen mitgeteilt, es habe zuvor vier Rückholaktionen mit insgesamt 12 Müttern und 42 Kindern gegeben. Zuletzt soll sich noch eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger in Lagern in Nordostsyrien befunden haben, etwa die Hälfte davon Kinder.

Zu der Rückführung an diesem Mittwoch hat sich das Auswärtige Amt bisher nicht geäußert. Nach SWR-Informationen liegen gegen sechs der zehn Frauen Haftbefehle vor.