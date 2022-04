per Mail teilen

Auf dem Flugplatz Bitburg gibt es eine größere Gewerbeansiedlung. Wie die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilte, hat ein Investor eine Fläche von 52 Hektar gekauft. Er plant dort ein Distributionszentrum mit 800 Arbeitsplätzen, so die Kreisverwaltung. Das Unternehmen wolle seine europäische Präsenz am Standort Bitburg stärken und sein Angebot ausbauen. Der Name des Investors soll kommende Woche bekanntgegeben werden.