Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land will mit 800.000 Euro ihre Radwege ausbauen, um den Tourismus in der Region zu stärken. Eine Sprecherin der Verbandsgemeinde teilte mit, es sollen auch Lücken im Radwegnetz geschlossen werden, wie beispielsweise zwischen Sehlem und Esch oder Niersbach und Greverath. Mit dem Geld, darunter auch EU-Fördermittel, soll auch ein Radweg zwischen dem Kloster Himmerod und der Wallfahrtskirche Klausen entstehen. Auch der viel befahrende Maare-Mosel-Radweg soll digital ausgestattet werden. Das heißt, an beliebten Haltpunkten können Radfahrer dann mit dem Handy Informationen zu den Sehenswürdigkeiten vor Ort herunterladen. Davon profitieren sollen Urlauber, Tourismusbetriebe und einheimische Radfahrer.