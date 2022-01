SWR-Interview mit Bischof Stephan Ackermann

per Mail teilen

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die Reaktion von Kardinal Marx auf das Gutachten zur Rolle der Amtsträger im Umgang mit Missbrauchsfällen begrüßt.

Es sei der richtige Weg, dass Kardinal Marx am Donnerstag betont habe, dass er nicht an seinem Stuhl klebe und einen eventuellen Rücktritt erst mit den Gremien bespreche, so Ackermann im SWR-Interview.

Der Trierer Bischof findet es auch wichtig, dass der ebenfalls im Gutachten belastete emeritierte Papst Benedikt noch einmal deutlich sage, dass er damals die Dinge nicht mit der genügenden Aufmerksamkeit und Konsequenz verfolgt habe. Gleichzeitig solle Benedikt noch einmal seine Erschütterung über die verheerenden Folgen, die in den Seelen von Missbrauchsopfern passiert seien, zum Ausdruck zu bringen, so Ackermann.