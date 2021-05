Am Pfingstmontag wird in Hillesheim erstmals ein 5.000-Meter-Lauf mit deutschen und internationalen Spitzensportlern stattfinden. Das haben die Veranstalter heute bekannt gegeben. Bei dem Lauf wird Samuel Fitwi, Spitzensportler aus der Vulkaneifel und deutscher Rekordhalter über fünf Kilometer Straßenlauf, gegen Top-Läufer unter anderem aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden oder Kenia antreten. Weil Profisportler für Bestleistungen die Konkurrenz im Wettkampf brauchen, kam den Angaben zufolge die Idee, den Lauf coronabedingt als Alternative zu einem Wettkampf in Los Angeles zu veranstalten. Der Sportverein Hillesheim möchte damit zeigen, dass Spitzensport auch in der ländlichen Gegend der Vulkaneifel stattfindet. Der Lauf findet am Montag ohne Publikum statt, wird aber über Instagram live übertragen.