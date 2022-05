Internationales Zentrum für Handschriftenforschung eröffnet

per Mail teilen

In der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier ist das Internationale Handschriftenzentrum eröffnet worden. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war vor Ort dabei. Die Stadt Trier besitzt nach eigenen Angaben in Rheinland-Pfalz die mit Abstand meisten Handschriften aus dem Mittelalter. Die große Zahl und die hohe Qualität dieser Bestände habe das Land veranlasst, das Internationale Handschriftenzentrum in Trier zu gründen. Herausragend sei zum Beispiel der "Codex Egberti", mit historischen Darstellungen aus dem Leben Jesu Christi, der seit 2004 zum Unesco-Weltdokumentenerbe gehört.