Nach dem Abitur ist vor dem Abitur. Das gilt in diesen Tagen für acht Birkenfelder Gymnasiasten. Sie schreiben ab Donnerstag ihr internationales Abitur und haben große Pläne.

Die 19-jährigen Schüler des Birkenfelder Gymnasiums Luca Eifler und Noël Schneider machen einen gelassenen Eindruck. Kein Wunder: Beide haben ihr reguläres Abitur schon geschrieben. Mit dem internationalen Abitur geht es für sie jetzt in die zweite Runde.

Die beiden internationalen Abiturienten Luca Eifler (links) und Noël Schneider (rechts) mit ihrer Lehrerin Dagmar Orlian. SWR

Noël Schneider wird die Prüfungen in Mathe und Englisch ablegen. Er hofft, mit dieser zusätzlichen Qualifikation, die international anerkannt ist, mehr Chancen bei der Bewerbung um einen Masterstudiums- oder Praktikumsplatz zu haben.

Internationales Abitur Bei dem internationalen Abitur, dem sogennanten International Baccalaureate (IB), handelt es sich um einen Schulabschluss, der international anerkannt ist und von der Schweizer Organisation du Baccalauréat International vergeben wird. Das internationale Abitur können Schülerinnen und Schüler neben dem regulären Abitur in den Fächern Englisch, Deutsch, Biologie, Mathe, Philosophie sowie Geschichte ablegen. Nach Angaben der Schulleitung verbessern die Zertifikate, die auch für einzelne bestandenen Kurse ausgestellt werden, die Chancen der Schülerinnen und Schüler bei einer Bewerbung an einer ausländischen Universität. Für die Kurse des IB konnten sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 12. Klasse im vergangenen Jahr anmelden. Es ist das erste Mal, dass ein solches Abitur am Gymnasium in Birkenfeld angeboten wurde. Das Gymnasium Birkenfeld ist außerdem die zweite öffentliche Schule in Rheinland-Pfalz, die Kurse für das IB anbietet.

Noël, der nach dem Abitur in den Niederlanden Chemie studieren wird, sieht in den zusätzlichen Prüfungen außerdem keine anstrengende Mehrbelastung.

"Man muss auch einfach bedenken, dass keine große Mehrarbeit entsteht, dadurch, dass wir durch unser normales Abitur schon de facto fast alle Grundlagen haben und nur ein, zwei Themen dazulernen müssen."

"Ich sag mal, es ist eine Win-Win-Situation, wenig Arbeitsaufwand und dafür einen großen Gewinn." Noël Schneider (19), schreibt das internationale Abitur am Gymnasium Birkenfeld

Luca Eifler, der Mitschüler von Noël, sieht das genau so. Er wird die zusätzliche Prüfung in Englisch ablegen. Luca will sich damit auch einen Vorteil verschaffen, bei einer möglichen Bewerbung auf einen Studiengang, der komplett in Englisch angeboten wird, sagt er.

"Ich schaue mir gerade ein Physikstudium und ein Luft- und Raumfahrttechnik Studium an. Und gerade bei dem letzten Studium gibt es halt in München die Möglichkeit, das Masterstudium auf Englisch zu machen."

Abitur im Corona-Ausnahmezustand

Die Klausuren für das internationale Abitur werden wie bereits die regulären Abiturprüfungen wegen Corona unter den geltenden und strengen Hygieneauflagen stattfinden - eine weitere Besonderheit. Noël Schneider sieht das aber gelassen.