Internationaler Museumstag in der Region Trier

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag laden zahlreiche Museen in der Region Trier zum Besuch ein. In Trier sind das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom, das Stadtmuseum Simeonstift , das Museum Karl Marx Haus, und die Schatzkammer der Stadtbibliothek zwischen 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

In der Domschatzkammer können Besucher Fragen rund um den Domschatz stellen. Im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz ist Handwerkertag - von 11 bis 16 bei regulärem Eintritt. Das Besucherbergwerk Fell bietet von 11 bis 13 Uhr eine Bergbauwanderung an. Zwischen 11 und 16 Uhr ist der Eintritt im Amüseum am Wasserfall in Saarburg frei. Im Historischen Spielzeug- und Ikonenmuseum in Bernkastel-Kues gibt es die erste Historische Barbiepuppen-Börse im Kloster Machern.

Den Internationalen Museumstag gibt es seit 1977. In den beiden vergangenen Jahren gab es Einschränkungen wegen der Corona Pandemie.