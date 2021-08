In Idar-Oberstein beginnt Freitag die internationale Fachmesse für Edelsteine und Edelsteinschmuck „Intergem“. Aufgrund der Corona-Pandemie sind nur halb so viele Aussteller wie sonst vor Ort.

In diesem Jahr präsentieren in der Messe in Idar-Oberstein nur 60 Aussteller vor Ort ihre glitzernden Steine und neuesten Schmuckstücke - wegen der Hygienevorschriften. Aufgrund der Corona-Pandemie können viele Aussteller nicht nach Idar-Oberstein kommen, teils wegen Reisebeschränkungen, teils aus Platzmangel. In der 4.500 Quadratmeter großen Messehalle wurden die Stände mit mehr Abstand aufgestellt, die Gänge sind 3,50 Meter breit.

Wichtigster Markt für Edelsteine

Eine neue Eingangshalle wurde angebaut. Bis zu 900 Besucher dürfen gleichzeitig in der Halle sein. Die Messe ist der wichtigste Markt für Edelsteine in Deutschland. Es werden aber auch neueste Schmucktrends präsentiert. Die Branche profitiert nach eigenen Angaben davon, dass viele Menschen derzeit in Sachwerte wie wertvollen Schmuck investieren. Die Intergem dauert bis einschließlich Sonntag.