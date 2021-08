Freitag ist in Idar-Oberstein die 36. Intergem eröffnet worden – die traditionelle Edelstein und Schmuckmesse. Juweliere und Goldschmiede decken sich hier mit wertvollen Edelsteinen ein. Es ist in diesem Jahr die erste Fachmesse in Rheinland-Pfalz, die in der Coronapandemie stattfindet. Natürlich gibt es wegen der Coronabestimmungen Einschränkungen. Unter anderem konnten nur 60 Aussteller teilnehmen, damit genug Abstand eingehalten werden kann. SWR-Reporterin Nicole Mertes hat sich auf der Intergem umgesehen.