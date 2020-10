In Bernkastel-Kues gibt es seit Mittwoch zwei intelligente Parkbänke. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um solarbetriebene Bänke mit W-Lan. Die Sitzmöglichkeiten bieten außerdem zwei USB-Anschlüsse, an denen Besucher ihr Handy aufladen können. Ein integrierter Monitor liefere zudem Informationen über das Wetter, Veranstaltungen oder Stadtführungen in Bernkastel-Kues. Die Bänke stehen laut Stadt oberhalb des Parkplatzes am Moselufer – in der Nähe der Verbandsgemeindeverwaltung und vor dem Kurgastzentrum.