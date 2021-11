Gehälter am Flughafen Hahn gesichert, wie geht es weiter?

per Mail teilen

Die Mitarbeitenden des Hunsrück-Flughafens sollen auch im vorläufigen Insolvenzverfahren vorerst weiter Geld bekommen. Weitere Informationen zum aktuellen Stand des Verfahrens soll es heute geben.

Er habe "die ersten wichtigen Schritte im Verfahren unternommen", teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner aus der Frankfurter Kanzlei Brinkmann & Partner mit. Wie bereits nach der Mitarbeiterversammlung am vergangenen Mittwoch in Aussicht gestellt, seien die Gehaltszahlungen an die rund 430 Mitarbeitenden über die sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung gesichert.

Eine Woche später soll es nun ein Pressegespräch zum aktuellen Stand des vorläufigen Verfahrens am Flughafen Hahn geben. Dabei sein soll auch der Betriebsratsvorsitzende Thomas Dillmann.

Thomas Dillmann ist Betriebsratsvorsitzender des Flughafens Hahn SWR

Gibt es neue Investoren für den Flughafen Hahn?

Dillmann sieht den Antrag auf Insolvenz angesichts der Probleme von Hauptanteilseigner HNA als "Riesenchance" für den Hunsrück-Flughafen - und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sähen das ähnlich. Nicht nur bei ihnen dürfte daher das Interesse groß sein, mehr über die von Plathner vergangene Woche in den Raum gestellten "deutlichen Investorenanfragen" zu erfahren.

Aufspaltung von HNA

Denn gerade erst hat ein chinesisches Gericht die Aufspaltung des Riesenkonzerns HNA in vier Teile genehmigt. Das Gericht in Hainan im Süden der Volksrepublik, wo HNA seinen Sitz hat, bestätigte am Sonntag die Aufteilung entlang der vier Geschäftsfelder Flugverkehr, Flughäfen, Handel und Finanzen.

Im Januar dieses Jahr hatte HNA die Insolvenz erklärt; die Schulden beliefen sich auf umgerechnet rund 150 Milliarden Euro. Gründer Chen Feng und Chef Tan Xiangdong waren wegen des Verdachts nicht näher genannter "Verbrechen" festgenommen worden, wie HNA Ende September mitgeteilt hatte.

Wer oder was ist HNA? Die HNA Airport Group ist Besitzerin des insolventen Flughafens Frankfurt-Hahn, seit sie im Sommer 2017 vom Land Rheinland-Pfalz die Anteile für rund 15 Millionen Euro erworben hat. HNA war 1993 gegründet worden und war durch Zukäufe auch im Ausland stark gewachsen. Zeitweise gehörten Teile der Hotelkette Hilton oder der Deutschen Bank zu dem Konzern. Die chinesische Regierung ordnete 2017 an, dass HNA Beteiligungen abgeben müsse. Der Konzern ist Eigentümer der größten privaten Fluggesellschaft Chinas, der Hainan Airlines.

Hessen: Schwierige Zusammenarbeit mit HNA

Ein Mitarbeiter des hessischen Finanzministeriums berichtete außerdem im Haushaltsausschuss des hessischen Landtags am vergangenen Donnerstag, dass die Zusammenarbeit mit Hauptanteilseigner HNA schleppend bis schlecht lief.

Anfragen seien teils gar nicht beantwortet worden. Als eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen wurde, seien die Vertreter des Hauptanteilseigners nicht erschienen. Das Land Hessen hält 17,5 Prozent an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, will seine Anteile am Flughafen Hahn jedoch verkaufen.