In der Region Trier hat die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr dieses Jahres stark zugenommen. Wie das Inkassounternehmen Creditreform mitteilte, gab es in der Region Trier 67 Unternehmensinsolvenzen, 34 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020. Es seien vor allem Unternehmen im Handel betroffen, aber auch Dienstleistung. Besonders stark war der Anstieg im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der bundesweite Anstieg der Privatinsolvenzen macht sich auch in der Region Trier bemerkbar. Mit 381 Fällen insgesamt hat sich diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.