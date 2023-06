Anmoderation:

Am kommenden Wochenende beginnen in Berlin die Special Olympics Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderungen. Die Athletinnen und Athleten sind schon angereist und viele Städte in Deutschland bieten ihnen Trainingsquartiere. So auch Baden-Baden. Dort an der Sportschule in Steinbach sind etwa 50 Sportler mit Behinderungen aus Guatemala untergebracht. Patrick Neumann berichtet:

BmE Special Olympics – Training der Guatemalteken in Baden-Baden

An der Sportschule in Steinbach wird schon am Vormittag kräftig trainiert. Die Sportlerinnen und Sportler aus Guatemala kämpfen noch ein bisschen mit dem Jetlag – sonst aber läuft das Training prima, wie die 19 Jahre alte Badminton-Spielerin Alejandra erklärt

(Es sei unglaublich hier an diesem Ort zu trainieren, berichtet sie, für sie sei es das zweite Mal, an den Special Olympics teilzunehmen. Und sie blicke zuversichtlich nach Berlin)

Vor vier Jahren war Alejandra bereits mit einer Medaille aus Abu Dhabi von den Special Olympics zurückgekehrt. Möglich ist das Training, weil die Stadt Baden-Baden das Projekt unterstützt. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm – und so steht nicht nur der Sport, sondern auch der Austausch untereinander auf dem Programm. Die Behindertenbeauftragte der Stadt Baden-Baden, Nora Welsch:

Auch viele ehrenamtliche Helfer sind mit am Start – damit die Delegation aus Guatemala ordentlich trainieren kann. So zum Beispiel Egon Koch – der als Übersetzer im Einsatz ist

Auch die Delegation aus Guatemala hat für die Sportler mit Behinderungen Begleitpersonen mitgeschickt – wie zum Beispiel die Trainerin Maria Fernanda – sie sagt, die Inklusion Behinderter sei in Guatemala noch nicht so verbreitet wie hier.

(Es sei für die Menschen in Guatemala sehr schwierig, erklärt sie, die Ignoranz in ihrem Land sei gegenüber Behinderten sehr groß – man müsse also noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Es gebe wirklich noch genügend zu tun in Guatamala – es sei dort nicht so wie hier)

Die Verantwortlichen in Baden-Baden bemühen sich, den Gästen aus Guatemala auch die Region und die Menschen näherzubringen. Die Behindertenbeauftragte der Stadt Nora Welsch

Die Special Olympics Weltspiele in Berlin beginnen am kommenden Wochenende. Zurzeit wird an vielen Orten im Land dafür trainiert. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen.