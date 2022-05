Informationen über Bürgerentscheid zur Biotonne im Internet verfügbar

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Vulkaneifel können sich ab heute auf der Internetseite des Kreises über den bevorstehenden Bürgerentscheid zur Biotonne informieren. Wie Landrätin Gieseking heute mitteilte, wurden die Abstimmungsbenachrichtigungen für den Entscheid am 12. Juni bereits versandt. Die Wahlberechtigten können dann per Brief oder im Wahllokal abstimmen, ob sie ab 2024 ihren Biomüll ausschließlich in einer eigenen Tonne vor dem Haus entsorgen wollen. Den Angaben zufolge würden die Müllgebühren pro Haushalt dann - Stand jetzt - um knapp ein Drittel steigen. Damit der Entscheid rechtsgültig ist, müssen mindestens 7.500 der rund 50.000 Wahlberechtigten abstimmen. Im Kreis Vulkaneifel hatte es immer wieder Kritik am derzeitigen System des Abfallzweckverbands Trier gegeben, bei dem der Biomüll in Tüten zu Containern gebracht werden muss. Der Kreistag hatte sich daher im Oktober für den Bürgerentscheid ausgesprochen.