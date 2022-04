Hilfsorganisationen informieren über Angebote zur Flüchtlingshilfe

per Mail teilen

In der Messe Idar-Oberstein können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger heute über Hilfsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine informieren. Die Idar-Obersteiner Flüchtlingshilfe-Organisation „Projektina Ukraina“ hat zu der Veranstaltung eingeladen. Hilfsorganisationen stellen in der Messe Angebote zur Flüchtlingshilfe vor. Gleichzeitig sind laut Veranstalter auch Menschen vor Ort, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben und über ihre Erfahrungen berichten. Außerdem gibt es für interessierte Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit, mit Kriegsflüchtlingen ins Gespräch zu kommen. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel - Zutritt hat also wer geimpft oder genesen ist oder einen tagesaktuellen Test vorlegt.