Inflation belastet Menschen in der Region Trier

Die Verbraucherpreise sind diesen Mai rund 7,9 Prozent höher als im Vorjahr. Die hohe Inflationsrate belastet auch Menschen in der Region Trier, zum Beispiel in Wittlich.

Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie treiben die Preise für alle erdenklichen Produkte in die Höhe. Die Inflation hat Rekordniveau erreicht.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt die Inflationsrate diesen Mai bei 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt: Waren sind im Schnitt um rund 8 Prozent teurer geworden.

Das bekommen auch die Menschen in der Region Trier zu spüren - an der Tankstelle, im Supermarkt und in Restaurants. Das ergab eine Umfrage des SWR in der Innenstadt von Wittlich.

Benzinpreise sind besonderes Ärgernis

Was die Menschen derzeit besonders verärgert und belastet sind demnach die Benzinpreise. Pendler könnten sich diese nicht mehr leisten, klagt eine der Befragten.

Doch auch die gestiegenen Lebensmittelpreise machen manchen zu schaffen. Bei der Umfrage äußerten mehrere Befragte, derzeit nur weniger einzukaufen als sonst. Insbesondere Rentner mit schmalem Budget müssten auf jeden Cent achten.