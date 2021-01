Fachkräftemangel in Gastronomie und Hotelerie Indonesier macht Koch-Lehre in Zeltingen-Rachtig

Hotelier und Gastronom Marcus Reis findet in Deutschland keine Auszubildende, die in seinem Betrieb an der Mosel arbeiten wollen. Deswegen hat er sich an eine Agentur in Indonesien gewandt, die jungen Menschen Stellen im Ausland vermittelt - mit Erfolg.