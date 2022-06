So bedroht ist der Wald in der Region Trier

In den Wäldern der Region Trier breitet sich der Borkenkäfer wieder aus. Nach Angaben von Forstämtern aus der Eifel, dem Hunsrück und der Mosel liegt das an den warmen Temperaturen.

Der Borkenkäfer ist seit Jahren ein Problem in den Wäldern, vor allem für bereits kranke Fichten. Auffällig sei, dass der Käfer mittlerweile aber auch gesunde Bäume befalle, so das Forstamt Birkenfeld. Die einzige Chance sei, die gesunden Bäume zu fällen und aus dem Wald zu holen, um die Ausbreitung des Käfers einzudämmen.

Bäume durch Wassermangel und Hitze geschwächt

Die Bäume seien durch Hitze und Wassermangel in den vergangenen Jahren geschwächt. Dadurch seien sie anfälliger für Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge, so Lucas Landenberger vom Forstamt Trier. Betroffen seien fast alle Bäume.

"Vor allem die Nadelbäume haben Probleme mit Borkenkäfern", so Landenberger. Die Fichte sterbe in vielen Wäldern ab. Extreme Ausfälle zeige auch die Große Küstentanne, eine Baumart aus Nordamerika, die im Raum Trier oft zu finden sei. Im Klimawandel zeige sie sich sehr anfällig für den Borkenkäfer. Auch die Douglasie und die Lärche zeigten sich empfindlich.

"Der Borkenkäfer hat perfekte Bedingungen, um sich schnell zu vermehren."

Teufelskreis für geschwächte Bäume

Der Borkenkäfer habe sich in den vergangenen Jahren rund um Trier sehr stark ausgebreitet, so Landenberger vom Forstamt Trier. Er vermehre sich schneller, wenn es heiß und trocken sei. Ein Teufelskreis: "Die Trockenheit ist auch schlecht für die Bäume, sie können sich nicht so gut entwickeln und sich nicht so gut gegen die Borkenkäfer wehren", so Landenberger. Dieses Zusammenspiel sorge dafür, dass die Bäume absterben.

Vor allem die Nadelbäume haben Probleme mit Borkenkäfern. SWR

Borkenkäfer schwärmt aktuell massiv aus

Momentan schwärme der Borkenkäfer aus. Er fliege zu Bäumen, die er besiedeln kann. "Es ist besonders wichtig, dass wir die Bäume jetzt finden und den Befall eindämmen können", so Landenberger. Nur so könnten kahle Flächen im Wald verhindert werden.

Für den Mitarbeiter des Forstamtes Trier steht daher fest: Der Klimawandel muss begrenzt werden. "Wir sind auf die Mithilfe der gesamten Gesellschaft angewiesen. Denn Klimaschutz bedeutet auch Waldschutz", so Landenberger.