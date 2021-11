Weihnachtsbaum kommt mit Verspätung in Trier an

Der Weihnachtsbaum hatte am Montag etwas Verspätung, bis er in Trier ankam. Der Transport der Nordmanntanne gestaltete sich schwieriger als erwartet, weil der Baum so groß und breit ist.

Die etwa fünfzehn Meter hohe und rund vier Tonnen schwere Tanne hat die Handwerkskammer Kenn gespendet. An deren Sitz stand der 50 Jahre alte Baum. Am Montag wurde er nach Trier transportiert. Zuvor musste er noch bearbeitet werden, damit er auf den Lkw passt. Aber seit dem Nachmittag sorgt also auch in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum vor der Porta Nigra für vorweihnachtliche Stimmung.