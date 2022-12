Ein Tag nach Weihnachten in der Trierer Innenstadt

per Mail teilen

Am ersten Tag nach den Feiertagen tummeln sich wieder Besucher in der Innenstadt. Umtauschen, Gutscheine einlösen, gemütlich durch Geschäfte schlendern.

Der große Ansturm auf die Geschäfte blieb heute morgen aus. Am Nachmittag wiederum wimmelte es wieder nur so von Menschen in der Trierer Innenstadt. Weihnachten war gestern, heute nutzen Passanten den Tag nach den Feiertagen, um einen Bummel durch die Stadt Trier zu machen.

Einige genießen es, dass die Läden nicht mehr so voll sind wie vor Weihnachten, andere wiederum vertreten sich nur mal die Beine. Doch es gibt auch Menschen, die sich auf Großes für das neue Jahr vorbereiten. Was genau das ist sehen sie im Video.

Der Ansturm auf die Trierer Innenstadt wird sicherlich noch eine Weile anhalten, denn der Einzelhandel lockt mit Sonderangeboten.