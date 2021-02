Liane Barzen aus Reil: "Hochwasser ist wie ein Stich in den Magen"

Hochwasser in Reil an der Mosel

Als Liane Barzen am Morgen aufstand, bekam sie fast einen Schlag. Sie hätte nie damit gerechnet, dass das Wasser über Nacht so stark steigt, erzählt sie. Am Tag zuvor sei lediglich ein leichter Wasserfilm auf der Straße gewesen.