Die Handwerkskammer Trier meldet für dieses Ausbildungsjahr noch fast 500 offene Lehrstellen. Nach Angaben der HWK Trier suchten in fast allen Handwerksberufen Betriebe noch Auszubildende. Die meisten offenen Lehrstellen gebe es in den Bereichen Kraftfahrzeugmechatroniker und Elektroniker. Aber auch Lehrstellen als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Metallbauer seien noch frei. Jugendliche und junge Erwachsene könnten sich von der Handwerkskammer beraten lassen. Auch Kontakte zu Betrieben könnten vermittelt werden. In der Region Trier gebe es 65 verschiedene Handwerksberufe.